Austin Butler e la sua uniforme anti-hollywoodiana senza etichette né fronzoli

(Di domenica 25 agosto 2024)ha il raro dono di saper fare molto con poco. Che si tratti di un ruolo di supporto in Dune 2 (e di rubare spudoratamente la scena in ogni inquadratura nei panni del calvo e massiccio psicopatico Feyd-Rautha), o di prendere un abito relativamente semplice e farlo sembrare il più cool del pianeta, come si vede nelle immagini che accompagnano questo articolo. L'attore è stato avvistato mentre lasciava un after party nel Lower East Side di New York, dove stava celebrando la prima del mystery-thriller Blink Twice di Zoë Kravitz e Channing Tatum.e Tatum sembravano aver ricevuto l'avviso di presentarsi in total black, ma c'era qualcosa di particolare nel look del primo. Nero dalla testa ai piedi, nessuna etichetta in vista, con sovrapposizioni ben proporzionate: il risultato è stato un look sorprendente e assurdamente cool.