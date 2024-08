Atletica oggi in tv Diamond League Silesia 2024 | orari programma streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024)domenica 25 agosto (a partire dalle ore 14.24 ) andrà in scena la dodicesima tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Dopo l’appuntamento di Losanna, la prestigiosa kermesse sbarca a Chorzow (, Polonia) per un pomeriggio davvero imperdibile e che si preannuncia altamente spettacolare viste le tante stelle che vedremo all’opera, tra cui anche dieci. Sui 100 metri, che però sono al di fuori del circuito della, vedremo all’opera Marcell Jacobs e Chituru Ali: il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si rimetterà in gioco dopo il quinto posto di Parigi con 9.85, mentre il comasco ci riproverà dopo la semifinale a cinque cerchi e il 9.96 corso a Turku.