Apre la prima caffetteria specialty di Alberobello con cornetti mignon e friselle

(Di domenica 25 agosto 2024) Appena si varca la soglia di Cols, si capisce subito che l’attenzione è tutta incentrata sul caffè. Piantine e quadri appesi alla parete, macchinari di diverso genere, illustrazioni a tema: poi, certo, si fa anche l’aperitivo, ci sono i, i bagel, ma il cuore di questa neonatadiresta l’oro nero. È così che l’ha pensata il giovane Gianfranco Colella, che il 23 luglio 2024 ha deciso di regalare al suo territorio un bar diverso, con proposte alternative e discelta. Cols, laad«Vorrei che Cols fosse un luogo accogliente sia per gli stranieri che per gli italiani. Mi piacerebbe far scoprire ai turisti il gusto della tipica miscela italiana, ben fatta, e agli abitanti locali le note aromatiche delle singole origini, del caffè filtro» racconta Gianfranco.