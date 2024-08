Ancona ci sta provando | ecco cosa fare per la svolta Ma i negozi stiano aperti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) ", spingi sull’acceleratore. Per creare un sistema turistico strutturato ci vogliono anni. Ma questa è una città che ha tutte le carte in regola per farcela. La Giunta è molto sensibile, ascolta, prende spunto, coinvolge operatori e stakeholder. Si riparta da qua per pianificare il futuro". Le prime cose da, per l’amministratore delegato di Go World e consigliere di Confindustria Viaggi Ludovico Scortichini, appaiono di facile realizzazione: "In primis, serve un punto informativo funzionale e facile da raggiungere, specie per i crocieristi. Inseriamo beni e prodotti di, che ci connotano, per metterli a sistema nella promozione. Quello in piazza Roma va rivisto, a mio avviso. Secondo aspetto: se vuoi essere una città accogliente, idevono rimaneresempre e fino a tardi.