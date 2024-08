Al Phi Beach spicca la nuova AMG GT

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Per il quarto anno consecutivo Mercedes-Benz e il Phirinnovano la partnership e aprono le porte del luxury hub più esclusivo della Costa Smeralda. Una piattaforma esperienziale che nasce da una condivisione di valori, perfettamente in linea con la luxury strategy della Stella. Un touch point strategico, in un contesto unico nel suo genere. Le protagoniste di questa stagione sotto i cieli del Phisono l’esclusiva famiglia di Mercedes-Maybach e laMercedes-AMG GT.