A che ora gareggia Fabbri? Orario e diretta tv Diamond League Chorzow 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Ecco il programma con l’e come vedere inla prova del getto del peso di Leonardonella tappa didella. L’argento mondiale di Budapest 2023 e campione europeo in carica dopo la rassegna di Roma dello scorso giugno punta a una prova di altissimo livello in Polonia per riscattare la grande delusione del risultato ottenuto alle Olimpiadi di Parigi. L’atleta toscano si presenta in pedana con il primato personale di 22.95 metri fatto registrare in questa stagione per sfidare i due statunitensi Crouser e Kovacs, per una finale che prenderà il via alle ore 14:24 di domenica 25 agosto. SEGUI LATESTUALETV E STREAMING – La copertura televisiva della tappa polacca diverrà proposta in chiaro da Rai 3 e su satellite da Sky Sport Arena dalle 16 alle 18, oltre che in streaming su Raiplay, Sky Go e Now Tv.