Sony non ha scelto Shuhei Yoshida per il ruolo di CEO PlayStation perché troppo pazzo

Shuhei Yoshida, storico volto di PlayStation e protagonista di una carriera trentennale all’interno dei Sony Worldwide Studios, ha recentemente rivelato in un’intervista a GameFile perché non è mai stato preso in considerazione come CEO della divisione gaming. La risposta? “Sono troppo pazzo per loro”, ha dichiarato Yoshida con ironia ma anche un velo di verità. Secondo quanto raccontato, Sony ha preferito, negli ultimi decenni, affidare la guida del brand a figure più pragmatiche e orientate al business, come Kaz Hirai, Andrew House e Jim Ryan.Come leggiamo su MP1ST, dopo l’esperienza di Ken Kutaragi – il genio visionario dietro PlayStation, ma anche protagonista di scelte controverse come il lancio inizialmente problematico della PS3 – l’azienda ha optato per profili meno rischiosi. Yoshida, che si considera un amante delle idee folli, delle innovazioni radicali e delle strade mai percorse, si è quindi trovato tagliato fuori dalle logiche manageriali più conservative. Game-experience.it - Sony non ha scelto Shuhei Yoshida per il ruolo di CEO PlayStation perché “troppo pazzo” Leggi su Game-experience.it , storico volto die protagonista di una carriera trentennale all’interno deiWorldwide Studios, ha recentemente rivelato in un’intervista a GameFilenon è mai stato preso in considerazione come CEO della divisione gaming. La risposta? “Sonoper loro”, ha dichiaratocon ironia ma anche un velo di verità. Secondo quanto raccontato,ha preferito, negli ultimi decenni, affidare la guida del brand a figure più pragmatiche e orientate al business, come Kaz Hirai, Andrew House e Jim Ryan.Come leggiamo su MP1ST, dopo l’esperienza di Ken Kutaragi – il genio visionario dietro, ma anche protagonista di scelte controverse come il lancio inizialmente problematico della PS3 – l’azienda ha optato per profili meno rischiosi., che si considera un amante delle idee folli, delle innovazioni radicali e delle strade mai percorse, si è quindi trovato tagliato fuori dalle logiche manageriali più conservative.

