Napoli Empoli Le Formazioni Ufficiali e le Ambizioni in Serie A

Napoli-Empoli, il posticipo che infiamma la Serie A Enilive! Il Napoli, determinato a scalare la classifica e mettere pressione all'Inter, affronta un Empoli affamato di punti salvezza. Scopriamo insieme le scelte tattiche dei due allenatori per questo Monday Night cruciale. La formazione del Napoli: Un mix di esperienza e novità per puntare alla vettaIl Napoli scende in campo con un modulo 4-3-3 schierando: Meret tra i pali; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera a comporre la linea difensiva; Gilmour, Lobotka e McTominay a dettare i tempi a centrocampo; Politano, Lukaku e Neres formeranno il tridente offensivo, pronti a scardinare la difesa avversaria. L'Empoli si affida al 3-4-3: grinta e compattezza per la salvezzaL'Empoli risponde con un solido 3-4-3: Vasquez a difendere la porta; Goglichidze, Marianucci e Viti a presidiare la difesa;

