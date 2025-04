Laurea Calderone per la procura né indagati né ipotesi di reato La ministra La storia finisce qui mi hanno diffamato

ministra del Lavoro Marina Calderone che metteva in dubbio il percorso accademico della ministra presso la Link Campus University. Si chiedeva di verificare la regolarità dei titoli acquisiti nel 2012. Una volta arrivato sul tavolo di Piazzale Clodio. la procura di Roma ha aperto un fascicolo come atto dovuto. Ma non ha riscontrato ipotesi di reato né iscritto nessuno nel registro degli indagati. Una notizia che cancella le polemiche montate dalla stampa, sulla scia del Fatto quotidiano.Caso Calderone, la procura apre un fascicolo senza indagati né ipotesi di reatoNessun reato, nessun indagato. “Per me la storia finisce qui”, commenta sorridente la ministra che fin dall’inizio del caso ha respinto le accuse di Saverio Regasto, ordinario di diritto pubblico comparato . Secoloditalia.it - Laurea Calderone, per la procura né indagati né ipotesi di reato. La ministra: “La storia finisce qui, mi hanno diffamato” Leggi su Secoloditalia.it Un polverone sul nulla. Non ha condotto a risultati l’esposto di un docente universitario contro ladel Lavoro Marinache metteva in dubbio il percorso accademico dellapresso la Link Campus University. Si chiedeva di verificare la regolarità dei titoli acquisiti nel 2012. Una volta arrivato sul tavolo di Piazzale Clodio. ladi Roma ha aperto un fascicolo come atto dovuto. Ma non ha riscontratodiné iscritto nessuno nel registro degli. Una notizia che cancella le polemiche montate dalla stampa, sulla scia del Fatto quotidiano.Caso, laapre un fascicolo senzanédiNessun, nessun indagato. “Per me laqui”, commenta sorridente lache fin dall’inizio del caso ha respinto le accuse di Saverio Regasto, ordinario di diritto pubblico comparato .

Laurea Calderone, Procura apre fascicolo. La ministra: "Non c'è reato, storia finisce qui". Ora sulla laurea della ministra Calderone indaga la Procura di Roma. La replica: «Nessun reato e indagato, la storia finisce qui. Laurea Calderone, per la procura né indagati né ipotesi di reato. La ministra: "La storia finisce qui, mi hanno diffamato". La laurea della ministra Calderone, un esposto in procura. Procura apre un fascicolo sulla laurea della ministra Calderone, ma lei non è ancora indagata: tutta la storia. Laurea Calderone, aperto fascicolo senza indagati. Il ministro: " Nessun reato, pronta controdenuncia". Ne parlano su altre fonti

Segnala msn.com: La Procura di Roma apre indagine sulla laurea di Calderone. La ministra: "Pronta per contro-esposto" - "Non ho accusato nessuno di nulla, semplicemente non mi va che università pubbliche o private fabbrichino pergamene di laurea", ha detto il docente di Brescia che ha presentato l'esposto ...

Segnala msn.com: Laurea della ministra Calderone, indaga la procura di Roma - Aperto un fascicolo di indagine, al momento senza indagati o ipotesi di reato, in relazione aa un esposto presentato da un professore universitario di Brescia ...

Riporta quotidiano.net: Esposto sulla laurea della ministra Calderone, indaga la procura di Roma - Un professore di diritto di Brescia ha presentato un esposto. La titolare del Lavoro: “Aperto un fascicolo senza nessun indagato o ipotesi di reato, la storia finisce qui” ...