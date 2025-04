Scoperta a Taiwan una mandibola di un denisoviano ed è merito di un ricercatore italiano ecco di cosa si tratta – La foto

Leggi su Open.online

È stata rinvenuto nei fondali delle isole Penghu al largo diunadi un individuo appartenente all’enigmatica popolazione dei Denisova. Lo studio, pubblicato sulla rivista Science, è stato condotto dagli scienziati dell’Università di Copenhagen e del National Museum of Natural Science. Il team, guidato da Takumi Tsutaya, ha eseguito una serie di indagini e analisi paleoproteomiche dei resti fossili della mascella individuata da alcuni pescatori della piccola nazione insulare. I risultati – si legge nello studio – forniscono prove molecolari che l’Homo di Denisova, ominide vissuto in un periodo compreso tra i 280mila e 30mila anni fa e identificato per la prima volta in una grotta in Siberia e sull’altopiano tibetano, confermano la presenza di questa specie anche in regioni con climi più caldi.