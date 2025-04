Casertanews.it - Rally dei bambini: pista nei Giardini Egg

Leggi su Casertanews.it

Torna per la quarta edizione deldei, in programma il 4 maggio neiEgg (Villa Comunale) di Piedimonte Matese.L'evento, organizzato dalla New MateseMotorSport e patrocinato dal Comune di Piedimonte Matese e dal Parco Regionale del Matese, si svolgerà dalle 9 alle 13.