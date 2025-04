Romadailynews.it - Roma, Federico Rocca (FdI): “Prendere provvedimenti per garantire sicurezza in campo rom di via Salviati”

Leggi su Romadailynews.it

“Ilrom di via Salviati è sempre più abbandonato a sé stesso e si susseguono comportamenti illeciti come il traffico illegale di rifiuti. Una bomba ecologica e un fattore di inquinamento ambientale per tutto il quadrante”.E’ quanto dichiara in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia,.“Una situazione ampiamente prevedibile visto che laè delegata a due agenti della Polizia Locale che naturalmente non riescono al’ordine in unabusivo dove vivono centinaia di persone. Chiediamo, quindi, ancora una volta, a gran voce, che vengano presi provvedimenti in grado dila vera messa indell’area, nell’attesa che ilvenga definitivamente smantellato e sia riportata le legalità in quel quadrante.Questa situazione ha confermato ancora una volta che il semplice piantonamento all’esterno dei campi è solamente un inutile dispendio di persona e risorse.