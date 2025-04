Resinovich Visintin manda un selfie da Tarvisio Tutto bene Il fratello della vittima Lunico a possedere un movente era il marito

Visintin, il marito di Liliana Resinovich, la donna trovata morta a Trieste nel gennaio 2022 in circostanze ancora avvolte dal mistero. Da domenica, di. Leggo.it - Resinovich, Visintin manda un selfie da Tarvisio: «Tutto bene». Il fratello della vittima: «L?unico a possedere un movente era il marito» Leggi su Leggo.it Un insolito silenzio avvolge Sebastiano, ildi Liliana, la donna trovata morta a Trieste nel gennaio 2022 in circostanze ancora avvolte dal mistero. Da domenica, di.

ilgazzettino.it comunica: Liliana Resinovich, indagato il marito Sebastiano Visintin: « Non mi aspettavo di essere l’unico. Anche altri dovrebbero stare sotto la lente» - TRIESTE - Sono passati cinque giorni dal sopralluogo fatto dagli inquirenti a casa di Sebastiano Visintin, indagato per l’omicidio della moglie Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa il ...

Nota di ilgiornale.it: Omicidio Lilly Resinovich: indagato il marito Sebastiano Visintin - per conto di Sergio e Veronica Resinovich, fratello e nipote della vittima, e del vedovo Visintin), sono state indicate come inferte da terzi. Ora bisognerà attendere per capire cosa accadrà ...

Nota di notizie.it: Liliana Resinovich-saken, hard holdning tatt av Sebastiano Visintins advokat - accusando Sterpin di lasciar intendere che Visintin potesse essere in qualche modo coinvolto nella morte della donna. “Evidentemente il killer di Liliana Resinovich ha mandato un telegram a Sebastiano ...