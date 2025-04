Ilnapolista.it - Omicidio capo ultras Inter, tutti gli arrestati restano in silenzio davanti al gip

Leggi su Ilnapolista.it

Erano previsti per oggi glirogatori deglinell’inchiesta per l’di Vittorio Boiocchi ammazzato a colpi di pistola il 29 ottobre 2022 sotto casa a Milano, nel quartiere Figino. L’Ansa riporta chesi sono avvalsi della facoltà di non rispondere.“Si sono avvalsidella facoltà di non rispondere gli, a seguito delle dichiarazioni dell’ormai collaboratore ed ex leader della curva Nordista Andrea Beretta e dei riscontri acquisiti, per l’dello storicoultrà nerazzurro Vittorio Boiocchi, ammazzato a colpi di pistola il 29 ottobre 2022 sotto casa a Milano, nel quartiere Figino. Hanno deciso di non parlare,alla gip Daniela Cardamone, Pietro Andrea Simoncini, legato alla ‘ndrangheta e presunto esecutore materiale con Daniel D’Alessandro (preso in Bulgaria e in fase ancora di estradizione), Marco Ferdico, che era nel direttivo della Nord, e il padre Gianfranco – a cui Beretta presunto mandante, come messo a verbale, avrebbe dato 50mila euro per l’– e anche Cristian Ferrario, che si intestò lo scooter usato dagli esecutori.