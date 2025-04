Puglia maltempo allerta per vento fino a burrasca Protezione civile previsioni meteo

Protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 12 per ventiquattro-trentasei ore. Si fa riferimento a "venti forti sud-orientali con raffiche di burrasca." Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia.

