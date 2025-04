Sciopero Fincantieri a Monfalcone protestano per salari e sicurezza

Sciopero per ciascun turno di lavoro che stanno svolgendo i dipendenti Fincantieri nei cantieri di Monfalcone (Gorizia). La protesta - per la quale secondo i sindacati si sta registrando una "massiccia adesione" - è stata indetta dalle Rsu di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm che contestano il comportamento di Leonardo e Assistal, associazione dei costruttori di impianti tecnologici, "inaccettabile" per quanto riguarda politica salariale, orario di lavoro e sicurezza, e chiedono che "si apra un tavolo di trattativa" nell'ambito del rinnovo contrattuale. In particolare, un presidio è in corso davanti alla portineria dello stabilimento.

