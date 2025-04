Sono costretto a farlo Lorenzo dice basta all’improvviso arriva l’annuncio

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, ex coppia simbolo del programma. Una separazione che continua a far discutere, sia tra i fan che tra gli ex coinquilini della Casa, dove la loro relazione ha vissuto alti e bassi evidenti fin dalle prime settimane. La decisione di chiudere è arrivata proprio il giorno della finale, con un gesto inaspettato di Shaila che ha lasciato Lorenzo visibilmente scosso. L’ex velina, dopo essere stata eliminata al televoto contro Helena Prestes, aveva passato alcuni giorni lontano da lui, riflettendo su quanto accaduto.È stato proprio durante questo distacco che Shaila ha preso coscienza della natura del rapporto con Lorenzo, definendolo “tossico”. In un’intervista rilasciata a Chi, la ballerina ha raccontato di essersi sentita annullata all’interno della relazione, in cui il focus sembrava sempre ricadere sugli umori altalenanti del modello. Leggi su Caffeinamagazine.it A due settimane dalla fine del reality show targato Mediaset, non si spengono i riflettori sulla rottura traSpolverato e Shaila Gatta, ex coppia simbolo del programma. Una separazione che continua a far discutere, sia tra i fan che tra gli ex coinquilini della Casa, dove la loro relazione ha vissuto alti e bassi evidenti fin dalle prime settimane. La decisione di chiudere èta proprio il giorno della finale, con un gesto inaspettato di Shaila che ha lasciatovisibilmente scosso. L’ex velina, dopo essere stata eliminata al televoto contro Helena Prestes, aveva passato alcuni giorni lontano da lui, riflettendo su quanto accaduto.È stato proprio durante questo distacco che Shaila ha preso coscienza della natura del rapporto con, definendolo “tossico”. In un’intervista rilasciata a Chi, la ballerina ha raccontato di essersi sentita annullata all’interno della relazione, in cui il focus sembrava sempre ricadere sugli umori altalenanti del modello.

Lorenzo Spolverato: "Costretto a smentire insinuazioni sulla mia sessualità. Mai frequentato un uomo". Lorenzo Spolverato: «Non ho mai avuto una relazione con un uomo e non frequento nessuna donna ora». Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: "Sono costretto a smentire certe allusioni sul mio orientamento". Lorenzo Musetti è costretto a dare forfait anche ad Acapulco. La fuga dei giovani da Borgo San Lorenzo: il Baccanale costretto a emigrare. Lorenzo vs Pedrosa: l’incontro è stato caliente tra pugni non dati e l’ammissione: “Ti ho odiato”. Ne parlano su altre fonti

comingsoon.it comunica: Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: "Sono costretto a smentire certe allusioni sul mio orientamento" - Dopo recenti (e anche non recenti) rumors sulle suoi presunti flirt passati con uomini, Lorenzo Spolverato, tra gli ex protagonisti del Grande Fratello, è intervenuto sui social per smentire nuovament ...

Nota di calcionews24.com: Napoli, Di Lorenzo out contro l’Empoli: è il momento di Mazzocchi - Napoli, Giovanni Di Lorenzo costretto a rimanere fuori contro l’Empoli: al suo posto toccherà a Mazzocchi non farlo rimpiangere Giovanni Di Lorenzo è diventato una figura insostituibile per il Napoli, ...