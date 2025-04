Ilfattoquotidiano.it - Katy Perry e la futura moglie di Jeff Bezos nello Spazio con la navicella Blue Origin: la “missione spaziale” al femminile è un addio al nubilato di lusso?

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un equipaggio d’eccezione, un obiettivo ambizioso e tute spaziali che sembrano uscite da una sfilata di moda. È decollato oggi alle 9:30 ora locale (le 15:30 in Italia) dal deserto del Texas il volo NS-31 di, la compagnia aerodi, con a bordo un equipaggio interamente al. Un evento storico: non accadeva dai tempi del volo solitario di Valentina Tereshkova nel 1963 che unafosse composta solo da donne, e questa è la prima volta in assoluto per un equipaggio civile di “turiste spaziali”.A bordo c’erano le “Big Six”, ovvero: la giornalista Lauren Sánchez,sposa di(le nozze sono previste a fine giugno a Venezia),; la popstar: Icona pop di fama mondiale; Gayle King, volto storico di CBS Morning e conduttrice televisiva; la produttrice cinematografica e attivista Kerianne Flynn; l’ex scienziata della Nasa Aisha Bowe e Amanda Nguyen, attivista per i diritti civili, nominata per il Nobel per la Pace.