Il "Grande Fratello" finisce a botte: concorrente prende a pugni l'avversario. Arresto show in Albania

Era tutto vero, ma in tanti, all’inizio, mentre assistevano alla diretta, avevano pensato a una messa in scena da parte dei concorrenti delVip. Invece il pugno era vero e ilJozefin Marku è stato arrestato durante la diretta della puntata televisiva dopo aver sferrato un colpo all’inquilino Gjesti che lo ha fatto cadere per terra. Un vero e proprio caos, ripreso dalle telecamere, che è diventato virale sui social.Caos alVipCon un comunicato pubblicato sui social, la produzione del programma ha chiesto scusa ai telespettatori per il gesto mostrato in diretta televisiva: “Top Channel considera senza precedenti e intollerabile la violenza esercitata da Jozefin Marku contro Gjesti.VIP condanna questo atto violento, inaccettabile e profondamente inquietante avvenuto in un momento che sarebbe dovuto essere la fine di un’esperienza, non l’inizio di una reazione del genere.