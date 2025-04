Samsung rinnova la gamma rugged con Galaxy XCover7 Pro e Galaxy Tab Active5 Pro

Samsung Galaxy XCover7 Pro e Galaxy Tab Active5 Pro sono ufficiali: scopriamo questi due dispositivi rugged pensati per le aziende.L'articolo Samsung rinnova la gamma rugged con Galaxy XCover7 Pro e Galaxy Tab Active5 Pro proviene da TuttoAndroid.

Samsung rinnova la gamma rugged con Galaxy XCover7 Pro e Galaxy Tab Active5 Pro. XCover 7 Pro e Tab Active5 Pro, Samsung rinnova la linea di prodotti per gli ambienti più difficili. Samsung: ecco i nuovi Galaxy Watch Ultra, Watch 7 e gli auricolari Buds 3 e 3 Pro. Samsung Galaxy A56, A36 e A26 arrivano a inizio marzo con supporto da sei anni. Samsung Galaxy Xcover 5: cosa sappiamo dello smartphone rugged, prezzo incluso. Blackview BL9000 Pro: rugged top di gamma con fotocamera termica FLIR. Ne parlano su altre fonti

