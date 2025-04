Lo abbraccia e fa sparire un Rolex da 25mila euro

Porto Recanati (Macerata), 14 aprile 2025 – Viene avvicinato da una donna che lo abbraccia e sparisce il Rolex da 25mila euro al polso. I carabinieri di Porto Recanati al termine delle indagini hanno denunciato due giovani di origini spagnole, un uomo di 26 anni, incensurato, e una donna di 27 anni, già nota alle forze dell'ordine, entrambi domiciliati a Milano, per il reato di furto aggravato. La denuncia dell'84enne Le indagini erano partite dopo la denuncia presentata da un 84enne del posto, che aveva riferito di essere stato avvicinato, mentre passeggiava nel centro cittadino, da una donna straniera che aveva tentato un approccio di natura sessuale. L'uomo ha rifiutato le avances, ma solo in un secondo momento si è accorto che, durante il contatto, la donna gli aveva sfilato dal polso un orologio Rolex Daytona, del valore stimato di circa 25mila euro.

