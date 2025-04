Serie D Casarano Fidelis Andria le informazioni sui biglietti

Casarano Calcio comunica che è stata attivata la prevendita dei biglietti validi per la gara Casarano – Fidelis Andria, in programma allo stadio “Capozza”, giovedì 17 aprile.SETTOREINTERORIDOTTOTRIBUNA CENTRALE€ 25,00€ 20,00. Lecceprima.it - Serie D, Casarano-Fidelis Andria: le informazioni sui biglietti Leggi su Lecceprima.it La societàCalcio comunica che è stata attivata la prevendita deivalidi per la gara, in programma allo stadio “Capozza”, giovedì 17 aprile.SETTOREINTERORIDOTTOTRIBUNA CENTRALE€ 25,00€ 20,00.

Serie D, Casarano-Fidelis Andria: le informazioni sui biglietti. CASARANO-Fidelis ANDRIA: info accrediti stampa. Fidelis Andria – Casarano Calcio, il big match della 15^ giornata Campionato Serie D: divieto mescita e somministrazione bevande in contenitori vetro e/o plastica. Casarano insaziabile: i rossoazzurri battono la Fidelis e vanno ai sedicesimi di Coppa Italia Serie D. SERIE D | Andria-Gravina senza Da Silva. Primo match point per Casarano, tappa "vitale" per Donia. Tabellino partita Fidelis Andria vs Casarano Calcio. Ne parlano su altre fonti

Nota di lecceprima.it: Serie D 2024/2025, la classifica del girone H aggiornata dopo la trentunesima giornata - Il Casarano è ormai vicinissimo alla promozione in Serie C, si rilancia in ottica playoff il Nardò. Per l'Ugento successo importante che consente ai giallorossi di essere ancora in corsa per la salvez ...

Si apprende da salentosport.net: CASARANO – A Francavilla in Sinni decide Saraniti, rossazzurri a un passo dal sogno - La corsa del Casarano non si arresta nemmeno a Francavilla in Sinni. Con un gol di Saraniti nella parte finale di gara, i rossazzurri sbancano ...

Segnala restodelcalcio.com: Serie D girone H 2024/25, risultati e classifica 31ª giornata: frenano ancora Martina e Andria, Casarano verso la C - ROMA. Oggi si è concluso il trentunesimo turno del campionato di Serie D girone H 2024/25, quattordicesima di ritorno, 26 ...