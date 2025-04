Ilgiorno.it - Lo Lombardia è “pronta a sperimentare il nucleare”: parola del governatore Fontana

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Corsi e ricorsi. Ci sono temi che sembrano non passare mai di moda (talvolta più a parole che nei fatti) e uno di questi è ilin Italia. Per il centrodestra, la, da locomotiva d’Italia, dovrebbe diventare anche la centrale energetica nazionale.del presidente della Regione Attilio: “Da sempre abbiamo guardato con interesse aloffrendo la nostra disponibilità a essere sperimentatori di questa tecnologia”, ha detto lunedì 14 aprile all’appuntamento “Ilsostenibile: l'Italia riparte”, organizzato dalla Lega. Già due anni, il capo del Caroccio e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini avevo detto chiaramente: “Io la prima centralela vorrei a Milano” (scatenando non poche polemiche). Salvini: "Prima centraled'Italia a Milano".