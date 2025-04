Iodonna.it - Senza dubbio il giusto makeup e la luce favorevole possono aiutare, ma il vero segreto della star è un altro.

Ottantatré anni e non sentirli. Martha Stewart continua a sorprendere il pubblico con la sua immagine fresca e radiosa. Recentemente, ha condiviso un selfie sui propri canali social che ha lasciato i fanparole: pelle luminosa, trucco impeccabile e un’acconciatura moderna che la fanno sembrare almeno vent’anni più giovane. «Mi sono guardata allo specchio con la nuovalaterale e ho pensato: ‘Wow, che trucco fantastico, Daisy!’» ha scritto Stewart, ringraziando la sua make-up artist Daisy Beauty Toye e il colorista Parvin Klein per il nuovo look. 70 anni di Brunello Cucinelli: tutte lepresenti guarda le foto Ilnel bicchiere: il succo verde quotidianoDietro l’aspetto giovanile di Martha Stewart non ci sono solo trucco e acconciatura.