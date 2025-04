Panorama.it - Blue Origin, missione compiuta: le astrogirl sono tornate sulla Terra

https://www.youtube.com/watch?v=MZ7XHwMMSasLaspaziale tutta al femminile firmatasi è conclusa con successo, entrando ufficialmente nella storia. Era dal lontano 1963 – anno del volo in solitaria di Valentina Tereshkova, la prima donna nello spazio – che non si assisteva a un equipaggio composto esclusivamente da donne, in orbita per esplorare il confine trae cosmo.A bordo della navetta New Shepard, lanciata dalla base nel deserto del Texas occidentale alle 15:30 ora italiana, hanno viaggiato la popstar Katy Perry, la giornalista e scrittrice Lauren Sánchez (compagna di Jeff Bezos), le scienziate Aisha Bowe e Amanda Nguyen, la conduttrice televisiva Gayle King e la produttrice cinematografica Kerianne Flynn.Il razzo ha spinto la capsula oltre la linea di Kármán, a 100 km di altitudine, segnando simbolicamente l’ingresso nello spazio.