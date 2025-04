Metropolitanmagazine.it - La serie HBO di Harry Potter aggiunge nuovi nomi al cast e conferma diversi rumor

HBOufficialmente i primi membri deldellaTVdelle scorse settimane. Ilora include: John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer in quello di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu in quello di Severus Piton e Nick Frost in quello di Rubeus Hagrid. Era già stato riferito che tutti e quattro gli attori erano in trattativa per la. Inoltre, Luke Thallon si è unito alnel ruolo del Professor Raptor. Paul Whitehouse apparirà nel ruolo di Argus Gazza. “Siamo lieti di annunciare iling di John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Luke Thallon e Paul Whitehouse per interpretare Silente, McGranitt, Piton, Hagrid, Raptor e Gazza“, hanno dichiarato Francesca Gardiner, showrunner e produttrice esecutiva, e Mark Mylod, regista diepisodi e produttore esecutivo.