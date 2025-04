Elezioni comunali Grandi centrodestra a Porto Fuori Per amministrare serve ascolto delle comunità

Porto Fuori venerdì scorso per il tour elettorale del candidato sindaco Nicola Grandi e da Eleonora Zanolli, sostenuti dalla coalizione di centrodestra composta da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Viva Ravenna. I due hanno incontrato il comitato cittadino di Porto Fuori, guidato dal. Ravennatoday.it - Elezioni comunali, Grandi (centrodestra) a Porto Fuori: "Per amministrare serve l'ascolto delle comunità" Leggi su Ravennatoday.it Tappa avenerdì scorso per il tour elettorale del candidato sindaco Nicolae da Eleonora Zanolli, sostenuti dalla coalizione dicomposta da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Viva Ravenna. I due hanno incontrato il comitato cittadino di, guidato dal.

Elezioni comunali, Nicola Grandi candidato sindaco di Fratelli d’Italia e Forza Italia. Elezioni, Grandi e Zaffagini (FdI): "La mancanza di sicurezza è colpa della disattenzione dell'Amministrazione". Elezioni Ravenna, centrodestra: Nicola Grandi candidato sindaco, Forza Italia: «Trattative in corso». Elezioni comunali, Federica Cavalleri è la candidata del centrodestra per la presidenza del Municipio I Centro Est. Elezioni comunali, Piciocchi si presenta ufficialmente alla città come il candidato per il centrodestra Vedo grande entusiasmo, il programma sarà condiviso (R. Bobbio). Elezioni comunali, chi ha vinto e chi ha perso i ballottaggi: al centrosinistra 7 capoluoghi contro 5. Ne parlano su altre fonti

ilsussidiario.net riferisce: Diretta Elezioni Comunali Friuli 2025, risultati Pordenone-Monfalcone/ Orari spoglio live: affluenza sindaci - Risultati Elezioni Comunali 2025 in Friuli Venezia Giulia: orari spoglio Pordenone, Monfalcone, Nimis e San Pier d'Isonzo. Dati affluenza e candidati ...

Segnala ilgazzettino.it: Elezioni, il centrodestra: «Ve lo prometto, saranno cinque anni meravigliosi» - PORDENONE - "Vincerò", associata al personaggio di Calaf nell'opera Turandot di Giacomo Puccini, tratta dal brano "Nessun dorma", è stata la colonna sonora ...

Scrive fanpage.it: Elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia, a che ora aprono i seggi e quando arrivano i dati dell’affluenza - Oggi, domenica 13 aprile 2025, alle ore 7 aprono le urne per le elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia, nei Comuni di Pordenone, San Pier d'Isonzo ...