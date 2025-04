Superguidatv.it - Storie di Sera torna con una nuova edizione: anticipazioni e quando in tv

Leggi su Superguidatv.it

, in secondata, la quinta stagione didi. Il programma, versione notturna diitaliane, è condotto sempre da Eleonora Daniele. Scopriamo insieme levederlo in tv.dicon Eleonora Daniele:in tvDopo il successo diitaliane, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 10.00 su Rai1,di. Il programma, che rappresenta una finestra sulla cronaca italiana, andrà in onda in secondata da lunedì 14 aprile 2025 su Rai1, alle ore 23.50 dopo ‘Ulisse – Il piacere della scoperta‘.Si tratta di quattro puntate che mostreranno alcuni casi di attualità, con esclusive sui grandi gialli del nostro paese e le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona quelle. Obiettivo didiè raccontare questi temi da diverse angolazioni, cercando nuovi approfondimenti e spunti che fanno riflettere i telespettatori.