Calcio a 5, Carmelo Musumeci scuote la nazionale: "Dobbiamo voltare pagina e prenderci gli Europei 2026"

La sconfitta patita per 2-1 contro la Bielorussia è una ferita aperta, eppure l’Italia dela 5, nella sua strada verso glidi futsal, che a questo punto dovranno arrivare necessariamente tramite i playoff, ha voglia di ripartire.A fare il punto, verso la partita di mercoledì contro la Finlandia (cond’inizio previsto alle ore 20.00 in quel di Fasano), è stato il capitanoche alle pagine del sito della Divisionea 5 ha detto: “Ci tenevamo tanto a passare il turno già vincendo con la Bielorussia. Avevamo sensazioni positive, credevo che avremmo potuto vincere: così non è stato, perché loro si sono dimostrati una squadra forte, come sempre negli ultimi anni. Ho passato una giornata a riflettere tanto, abbiamo parlato fra di noi e ci siamo detti che i nostri obiettivi restano sempre quelli: vogliamo qualificarci all’Europeo e andare lì a competere”.