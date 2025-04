Tuttivip.it - Caos in diretta, per il vip del Grande Fratello finisce malissimo: rissa in studio e poi l’arresto

Leggi su Tuttivip.it

Durante la semifinale delVip Albania, andata in onda sabato 12 aprile 2025, si è verificato un episodio di violenza che ha scosso il pubblico e la produzione del programma. Il concorrente Jozefin Marku, noto come Jozi, dopo essere stato eliminato, ha aggredito fisicamente il collega Gjesti, colpendolo con un pugno al volto mentre quest’ultimo gli apriva la porta per l’uscita. L’aggressione ha causato la caduta di Gjesti, che è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti. Latelevisiva è stata interrotta, e la polizia è intervenuta arrestando Jozi, che è stato successivamente rilasciato la mattina seguente.Degjoni fjalet e Rozanes dhe te Gertes, po ashtu shikoni me vemendje reagimet e te dyjave. Shpresoj qe ju mjafton kjo video per te bere diferencen mes te dyjve.