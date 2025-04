Formiche.net - I mercati fiutano la trattativa sui dazi. E tornano ottimisti

Leggi su Formiche.net

Forse è presto per dire che la tempesta è passata. Ma certo, il buon umore è tornato suiglobali. Fuoco di paglia? Forse, o forse no. Forse gli investitori credono per davvero al fatto che Donald Trump, alla fine, abbia voluto sparare a palle incatenate contro due terzi di economia globale per condurla a un negoziato che riequilibri le sorti commerciali degli Stati Uniti. A dire il vero, così è stato. Tra 72 ore scarse Giorgia Meloni volerà a Washington per incontrare proprio Trump. Per fare quello che un po’ tutti i governi colpiti daistatunitensi vogliono fare. Scendere a patti con il capo della Casa Bianca per non riportare le lancette del commercio globale a una sorta di lockdown studiato a tavolino.Un obiettivo che per i listini, reduci da un incendio costato 10 mila miliardi in tre sedute, dall’Asia agli Usa, passando per l’Europa, è alla portata non solo dell’Italia, ma di tutti.