Lungomare di Napoli picchiano un uomo per 25 euro due arresti

Lungomare di Napoli, altezza rotonda Diaz. Hanno picchiato un senegalese per 25 euro. E' quanto è accaduto ieri sera sul Lungomare di Napoli, in viale Dohrn, altezza rotonda Diaz. Quando i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli

Si apprende da rainews.it: Picchiato per 25 euro sul lungomare di Napoli: aggressori subito arrestati - I due malviventi, di nazionalità marocchina, hanno rapinato i pochi soldi a un senegalese e lo hanno pestato. Bloccato il loro tentativo di fuga ...

