Al via il Bonus bebè da 1000 euro voluto dal governo i requisiti richiesti e come fare domanda per i nuovi nati 2025

Bonus bebé 2025. L'Inps oggi, lunedì 14 aprile, rende operative le disposizioni della legge di Bilancio 2025, introducendo il contributo 'nuovi nati'. Si tratta di una misura 'una tantum' di 1.000 euro ed è destinato ai nuclei familiari con figli nati, adottati o in affido preadottivo dal primo gennaio 2025, con l'obiettivo di sostenere le spese familiari. Il Bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile e sarà finanziato con 330 milioni di euro per il 2025, aumentando a 360 milioni di euro annui dal 2026. L'Inps monitorerà l'utilizzo delle risorse, comunicando mensilmente i risultati al Ministero del Lavoro e al Ministero dell'Economia. Un'altra risposta alle opposizioni che si affannano inutilmente ad affermare l'inefficacia dll'esecutivo. Il tema dergli aiuti alle famiglie incroci quello della natalità, temi presenti da sempre nell'agenda del centrodestra.

