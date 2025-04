Ilfattoquotidiano.it - Mette le uova dentro il wc e le colora per la Pasqua ma c’è chi si infuria: “L’ho fatto vedere al mio terapista, è andato anche lui in terapia”, “Ma quindi sono al sapore di ****?” – Video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Su Instagram si chiama @KateWillTryAnything, un nome che suona come un monito visti iche pubblica. È People a raccontare l’ultima trovata della creator Kate Heintzelman: prende delle, le sistema nel wc, poi le cosparge dinti alimentari, di bicarbonato e attende che si colorino. Tutto questo lo documenta appunto con inpostato sui social, sia Facebook che Instagram, e accompagnano dalla quantomai azzeccata What Goes Around. Comes Around di Justin Timberlake.Titolo del? “Il modo migliore perre ledi”. Ora, non ci vuole uno scienziato degli algortimi per capire che il filmato ha scatenato i commentatori (i commentistati poi oscurati): “Ho mostrato questoal mio terapeuta, oralui va in, “Ecco perché non tocco cibo ai buffet“, “aldi m?”.