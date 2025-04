Panorama.it - Bollette parlanti dal 1 luglio: cosa cambia per i consumatori

Leggi su Panorama.it

Operazione trasparenza al via. Dal 1ledi luce e gas dovranno “parlare”. Si avrà evidenza visiva di tutti i costi, ben distinti e spiegati, e con un solo colpo d’occhio si capirà dove si spende e per. In più il formato semplificato sarà uguale per tutte le, qualunque sia il fornitore; quindi, il confronto tra le varie offerte sarà più facile, anche se non si è “esperti” di offerte di energia elettrica e gas. L’ARERA ha dato il via libera alle misure attuative del Decreto, per dare aila possibilità di salvaguardarsi e scegliere più consapevolmente.Ledi luce e gas diventano finalmente più leggibili, trasparenti e confrontabili. Le nuovepuntano are la situazione didifficili da leggere, offerte poco trasparenti, costi nascosti sotto voci tecniche poco intuitive.