Mieloma multiplo in Italia primo anticorpo bispecifico con target Gprc5d

L'anticorpo bispecifico umanizzato talquetamab è disponibile e rimborsato in Italia. Sviluppato da Johnson & Johnson con somministrazione per via sottocutanea. Talquetamab sottocute è rimborsato in adulti che abbiano ricevuto almeno 3 precedenti terapie.

