La Nato sceglie l’IA di Palantir per supportare le proprie operazioni I dettagli

Entro trenta giorni, anche l’Alleanza Atlantica sarà in grado di schieraregenerativa a supporto dellee per migliorare lecapacità di Comando e Controllo (C2). A renderlo noto è il Supreme Headquarters Allied Power Europe (Shape) della, in Belgio, che ha sottolineato come l’adozione del nuovo strumento servirà a “migliorare la gestione delle informazioni di intelligence, il targeting, la battlespace awareness, la pianificazione operativa e i processi decisionali”. In base a quanto reso noto, la decisione del quartier generaleè ricaduta sul Maven smart system (Mss) di, azienda della difesa statunitense specializzata nell’impiego di tecnologie altamente innovative. Il contratto di fornitura, realizzato in appena sei mesi, prevede che il servizio diventi operativo entro la fine di maggio.