Eros Ramazzotti, tour mondiale negli stadi: tutte le date italiane.

torna in concerto. E lo fa a suo modo, ovvero con unche nell’arco di dodici mesi lo porterà quasi in tutta Europa, in Canada e in America del Nord, del Centro e del Sud. Unche vedrà la star romana cominciare con due“di prova” il 17 e il 18 ottobre 2025 e poi proseguire da San Valentino 2026 sino alla fine di novembre 2026. I biglietti de ‘Una storia importante world’ saranno disponibili dalle 10 di mercoledì 16 aprile sui circuiti online. Ledi ‘Una storia importante world’ 17 OTTOBRE 2025 – AMSTERDAM, ZIGGO DOME - Symphonica in Rosso - WorldGala Première 18 OTTOBRE 2025 – AMSTERDAM, ZIGGO DOME - Symphonica in Rosso - WorldGala Première 14 FEBBRAIO 2026 – PARIS, ACCOR ARENA 16 FEBBRAIO 2026 – STRASBOURG, ZENITH 18 FEBBRAIO 2026 – NICE, PALAIS NIKAIA 22 FEBBRAIO 2026 – BRUXELLES, FOREST NATIONAL 23 FEBBRAIO 2026 – BRUXELLES, FOREST NATIONAL 25 FEBBRAIO 2026 – MUNCHEN, OLYMPIAHALLE 28 FEBBRAIO 2026 – HAMBURG, BARCLAYS ARENA 2 MARZO 2026 – BERLIN, UBER ARENA 4 MARZO 2026 – COPENHAGEN, ROYAL ARENA 6 MARZO 2026 – OSLO, UNITY ARENA 8 MARZO 2026 – GOTHENBURG, SCANDINAVIUM 12 MARZO 2026 – OBERHAUSEN, RUDOLF WEBER-ARENA 16 MARZO 2026 – ZURICH, HALLENON 20 MARZO 2026 – FRANKFURT, FESTHALLE 22 MARZO 2026 – STUTTGART, HANNS-MARTIN-SCHLEYER-HALLE 24 MARZO 2026 – GENEVA, ARENA GENEVE 27 MARZO 2026 – LYON, LDLC ARENA 29 MARZO 2026 – TOULON, ZENITH 6 APRILE 2026 – KAUNAS, ŽALGIRIO ARENA 8 APRILE 2026 – KRAKOW, TAURON ARENA KRAKOW 10 APRILE 2026 – PRAGUE, 02 ARENA 13 APRILE 2026 – WIEN, WIENER STADTHALLE D 16 APRILE 2026 – BRATISLAVA, TIPOS ARENA 19 APRILE 2026 – BUDAPEST, MVM DOME 22 APRILE 2026 – BUCHAREST, LAMINOR ARENA 24 APRILE 2026 – SOFIA, ARENA 8888 26 APRILE 2026 – BELGRADE, BELGRADE ARENA 28 APRILE 2026 – ZAGREB, ARENA ZAGREB 2 MAGGIO 2026 – BARCELONA, PALAU SANT JORDI 4 MAGGIO 2026 – MADRID, MOVISTAR ARENA 6 MAGGIO 2026 – LISBOA, MEO ARENA 6 GIUGNO 2026 – UDINE, BLUENERGYUM 9 GIUGNO 2026 – MILANO,O SAN SIRO 13 GIUGNO 2026 – NAPOLI,O DIEGO ARMANDO MARADONA 16 GIUGNO 2026 – ROMA,O OLIMPICO 20 GIUGNO 2026 – MESSINA,O FRANCO SCOGLIO 23 GIUGNO 2026 – BARI,O SAN NICOLA 27 GIUGNO 2026 – TORINO, ALLIANZUM 16 OTTOBRE 2026 – TORONTO, COCA-COLA COLISEUM 18 OTTOBRE 2026 – MONTREAL, PLACE BELL 22 OTTOBRE 2026 – BOSTON, BOCH CENTER WANG THEATRE 24 OTTOBRE 2026 – NEW YORK, THE THEATER AT MADISON SQUARE GARDEN 28 OTTOBRE 2026 – CHICAGO, ROSEMONT THEATRE 31 OTTOBRE 2026 – MIAMI, KASEYA CENTER 4 NOVEMBRE 2026 – HOUSTON, SMART FINANCIAL CENTRE 7 NOVEMBRE 2026 – LOS ANGELES, YOUTUBE THEATER 10 NOVEMBRE 2026 – MONTERREY, ARENA MONTERREY 12 NOVEMBRE 2026 – GUADALAJARA, ARENA GUADALAJARA 14 NOVEMBRE 2026 – MEXICO DF, ARENA CDMX 18 NOVEMBRE 2026 – SAN JOSÈ, EO NACIONAL DE COSTA RICA 21 NOVEMBRE 2026 – BOGOTA, MOVISTAR ARENA 24 NOVEMBRE 2026 – LIMA, ARENA 1 26 NOVEMBRE 2026 – SANTIAGO, MOVISTAR ARENA 28 NOVEMBRE 2026 – BUENOS AIRES, MOVISTAR ARENA 30 NOVEMBRE 2026 – SÃO PAULO, VIBRA SÃO PAULO