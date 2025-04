Lettera43.it - Concerto primo maggio 2025: dove vederlo in tv, streaming e radio

Ilne delsi avvicina. C’è attesa per il ritorno dell’evento organizzato da iCompany e promosso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, anche quest’anno in Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma. A condurre saranno ancora una volta Noemi ed Ermal Meta, insieme a BigMama, che avrà un ruolo più centrale rispetto all’edizione del 2024. E come sempre non ci sarà alcun biglietto da acquistare né prezzo da pagare. La manifestazione anche quest’anno sarà a libero accesso. Ma chi non riuscirà a essere presente a Roma e vorrà comunque assistere alne come potrà fare?Ildelin tv,BigMama e Noemi (Getty Images).Ildelandrà come sempre in onda anche in tv, ine in. Chi vorrà e non potrà essere presente a Roma potrà guardarlo in tv, in diretta su Rai3 o su Rai Italia o ingrazie a RaiPlay, o seguirlo in, sulle frequenze di Rai2.