Arexpo diventa Principia nuova identità per il Milano Innovation District

Missione compiuta:, la società proprietaria dell'area che ha ospitato Expo2015, che si è occupata della sua trasformazione in Mind, il, ora che a Mind si sono insediati l'ospedale Galeazzi, l'hub di ricerca Human Technopole, aziende, start up e sta sorgendo il nuovo Campus della Statale, dal primo luglio cambierà nome e diventerà. Un nome che vuole indicare i nuovi obiettivi. L'annuncio è stato dato oggi in una conferenza stampa alla Pinacoteca di Brera. La società, che oggi sviluppa oltre una decina di progetti (tra cui, a Pavia, il nuovo distretto Parco Cardano), può infatti ora operare su scala nazionale, grazie a una legge che ha esteso il perimetro d'azione oltre i confini lombardi. '. Rinascimento Urbano' è la dicitura che spiega l'obiettivo.