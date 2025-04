Ilfattoquotidiano.it - Ragazza cade nel fiume Po, il padre si tuffa per salvarla dalla corrente: soccorsi dai Vigili del Fuoco

A Melara (Rovigo), una giovane è caduta nelPo intorno alle 18.30 di domenica 13 aprile. Immediatamente dopo l’incidente, di cui ancora si stanno accertando le cause, ildellasi èto in acqua per impedire che la figlia venisse trascinata via, molto forte in quel tratto di. Secondo quanto riferisce il Gazzettino, i tentativi dell’uomo di riportare la figlia a riva ,però non sarebbero riusciti. Ma l’uomo ha avuto la prontezza di aggrapparsi con lei ad un grosso tronco incagliato in acqua. Un ancoraggio temporaneo che ha così permesso di aspettare l’arrivo deideldi Castelmassa.I, giunti con un gommone, sono riusciti ad individuare i due traendoli in salvo, nonostante le difficoltà per lae l’insidiosità del tratto.