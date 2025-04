Dilei.it - Pamela Prati fugge dopo la finale di Ne Vedremo delle Belle: l’indiscrezione a La Volta Buona

C’erano quasi tutte, sedute sul divano di Caterina Balivo a La: Matilde Brandi, Laura Freddi, Lorenza Mario, Veronica Maya, Patrizia Pellegrino,e Adriana Volpe. Tutte reduci da Ne, il talent nostalgico di Rai 1 chiuso in anticipo per ascolti mosci, ma che continua a regalare momenti da antologia.Nel talent nato per omaggiare le showgirl, l’ultima scena è andata a chi ha scelto di non esserci.ha lasciato il palco come una vera diva: senza avvisare, senza tornare. Niente applausi, ma tutti a parlarne. E in fondo, è sempre stato questo il suo vero talento.Il video esclusivo della fuga didietro le quinteDurante la trasmissione, davanti a una Caterina Balivo incredula, va in onda un filmato che sembra più una parodia di un docu-thriller che un dietro le quinte di un talent: il giornalista Domenico Marocchi tenta di avvicinarela