Rimedio nota miglioramenti in questi due giocatori della Juve Uno ha fatto questo da quando gioca più centrale L’altro è più preciso tecnicamente e meno nervoso

di RedazionentusNews24, giornalista, ha parlato deiche la “cura” Tudor ha apportato a duein particolare: ecco le sue riflessioniNel corso de La Domenica Sportiva, Albertoha espresso grandi elogi a Igor Tudor. A sua detta, l’allenatoreha apportatoa duebianconeri in particolare: Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz. Ecco le sue parole. PAROLE – «migliorati da Tudor? Yildiz perchéin una posizione più, ha segnato già due gol in tre partite ed è più al centro del gioco. E e poi Vlahovic che in pratica è il centravanti che avrebbe voluto Thiago Motta, partecipa di più alla manovra, è piùda un punto di vista tecnico, sbagliapassaggi: èfrenetico, lo vedo più calmo e le sue prestazioni sono migliorate».