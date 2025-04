Internews24.com - Inter Bayern Monaco, Khedira: «I nerazzurri sono tra le favorite per la Champions League»

di Redazione: «Itra leper la» Le parole dell’ex centrocampistaIn un’vista rilasciata a Kicker, l’ex centrocampista ,con un passato alla Juventus e al Real Madrid, Samiha commentato la sfida di mercoledì a San Siro, dovesi affronteranno nel ritorno dei quarti di finale di.LE PAROLE- «L’è una squadra tosta e per me è una delleper la, ma non bisogna mai sottovalutare il. Per sfondare contro l’, devi tenerli impegnati con incursioni profonde e passaggi rapidi. Devi metterli costantemente sotto pressione e farli muovere. Se riescono a mantenere la loro linea compatta perché giochi in modo statico, non hai alcuna possibilità contro di loro»Leggi sunews24.