La ristorazione italiana perde oltre 18mila imprese nel 2024 Sempre più difficile trovare personale qualificato

Gamberorosso.it - La ristorazione italiana perde oltre 18mila imprese nel 2024. Sempre più difficile trovare personale qualificato Leggi su Gamberorosso.it Tra i punti critici l'aumento dei listini: in media si spende 17,70 per un pranzo e 23 euro per una cena. Il presidente Fipe Stoppani: "L'aggiustamento dei prezzi deriva dall'incremento dei costi"

Segnala italiaatavola.net: Giornata della Ristorazione, un comparto da 54 miliardi che va valorizzato - La ristorazione italiana è un motore economico e culturale in costante crescita e che occupa oltre 1,4 milioni di lavoratori. L'iniziativa Fipe celebrerà il settore con iniziative di valorizzazione e ...

Come scrive agroalimentarenews.com: Ristorazione, oltre 96 miliardi i consumi - È questa la fotografia scattata dal Rapporto Ristorazione 2025 di FIPE – Confcommercio sul ... In aumento anche i consumi, a oltre 96 miliardi di euro, +1,6% in termini reali sul 2023, ma ancora al di ...

Riporta notizie.it: Ristorazione collettiva: sfide e opportunità nel settore alimentare - La ristorazione collettiva rappresenta un settore cruciale per il benessere sociale ed economico del Paese. Con oltre mille aziende attive, questo comparto fornisce quotidianamente pasti a studenti, p ...