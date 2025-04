Lopinionista.it - Boldrini: “Putin conferma la sua natura di dittatore feroce e senza scrupoli”

Leggi su Lopinionista.it

Laura– foto di Marco SpartàROMA – “la suadiche non si fa remore a massacrare 34 civili in un giorno di celebrazioni religiose. A Sumy si è consumata l’ennesima strage di innocentiche nessuno riesca davvero a fermare il capo del Cremlino”. E quanto scrive sulla sua pagina Facebook l’ex presidente della Camera dei Deputati Laura, oggi parlamentare del PD.“Altro che trattative:si prende gioco di Trump e del suo delirio di onnipotenza che gli faceva dire che avrebbe chiuso tutte le guerre in una settimana. Il Tycoon si sta dimostrando un dilettante, superficiale e arrogante, con consiglieri inadatti ealcuna esperienza politico-diplomatica. Un uomo che pensa di potere comprare tutto, anche la pace.