Napoli Empoli Caputo si sbilancia Ecco da cosa dipende il futuro di Conte

Caputo è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Empoli? Queste sono le partite più difficili soprattutto quando gli avversari hanno bisogno di punti salvezza. Ci sono tante componenti e difficoltà che lo scivolone è dietro l'angolo. Il Napoli è una squadra forte, e troverà un avversario che arriverà allo stadio con la voglia di ottenere qualche punto. Anche un pareggio può fare la differenza, come per il Venezia quando affrontò gli azzurri."Lukaku? Normale che se guardiamo solo i numeri sta facendo un ottimo campionato per la squadra, con lui in campo si gioca in un determinato modo. Certo da Romelu ci aspettiamo sempre di più perché sappiamo le sue qualità, ma la squadra è stata costruita attorno alle sue caratteristiche e quindi il suo lavoro serve al resto degli uomini di Conte.

