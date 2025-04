Iodonna.it - Colombe fragranti e golose, uova di cioccolata dolci e preziose. Le novità della Pasqua 2025

Leggi su Iodonna.it

Dallecon ingredienti eccellenti realizzate secondo la tradizione, a quelle innovative e stupefacenti. Dai grandi pasticceri, agli chef alla grande distribuzione alle onlus benefiche la scelta è ampissima. E lo stesso vale per ledi, raffinate, sorprendenti ma anche classiche con sorprese tutte da scoprire.di? Sì grazieAgli italiani la Colombia piace. Stando a una ricerca di Unione Italiana Food, a consumarla, sono quasi 8 italiani su 10, in particolare le famiglie con bambini e adolescenti (76%). A vincere il favore dei consumatori sono ledi marca acquistabili presso la GDO (80.5%) perché combinano qualità e giusto prezzo (46.5%) (Fonte: AstraRicerche per Unione Italiana Food – novembre 2023).I dati raccolti da Unione Italiana Food relativi alla2024 mostrano risultati in linea con il 2023: lo scorso anno la produzione complessivaColomba è stata di 24.