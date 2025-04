Ilnapolista.it - Quale futuro per Osimhen? Il Galatasaray spera nel miracolo: «Non ha detto che se ne andrà»

Più si avvicina la fine della stagione, più aumentano i decibel delle voci di mercato riguardanti ilVictor. L’attaccante nigeriano, attualmente in prestito dal Napoli al, dovrebbe (finalmente) trasferirsi in un top club europeo durante la prossima estate. Su di lui, vi sono puntati gli occhi della Premier League, ma anche quelli della Juventus che già da diversi mesi sta lavorando al possibile colpaccio.per Victor?Lo stessonei giorni scorsi si è soffermato sul suodicendo che presto prenderà la scelta migliore per la sua carriera e che ilrimarrà sempre nel suo cuore. In molti hanno dunque interpretato le sue dichiarazioni come un addio alla Turchia, ma non è da escludersi che possa concretizzarsi il clamoroso scenario della permanenza ad Istanbul.