Arezzo, 14 aprile 2025 – Incidente stradale tra une un’sull’strada del Sole all’altezza di Arezzo, per la precisione al chilometro 358. L’incidente sulla A1 è avvenuto intorno alle 14. Sul posto sono arrivati il 118 della Asl Toscana Sud Est con l’ambulanza della Misericordia di Arezzo, l’infermierizzata e la polizia stradale. Il conducente dell', un uomo di 64 anni, è stato portato in codice 2 aldella Gruccia.

Scontro auto-mezzo pesante sull’A1, 64enne finisce al pronto soccorso.

